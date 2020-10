Coronavirus: Sindaco Cassino, sei casi positivi al liceo scientifico, scuola chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei i casi di positività al Covid tra gli studenti del liceo scientifico di Cassino. Lo rende noto il sindaco Enzo Salera su Facebook. “Altre 2 positività all’interno del liceo scientifico – dice Salera arrivando a sei casi distribuiti in 4 classi diverse e, per questo, è stata disposta la chiusura dell’intero istituto. La scuola rimarrà chiusa fino al 13 ottobre. Gli alunni rimarranno in isolamento fiduciario".(Rer)