Coronavirus: Usa, 210.487 morti su 7.485.331 contagiati

- Ci sono stati almeno 7.485.331 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 210.487 persone sono morte, secondo i dati pubblicati sul sito della Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". I totali includono casi provenienti da tutti i 50 stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. In tutto il mondo, gli Stati Uniti si collocano al primo posto nel numero totale dei decessi segnalati, e al quinto posto per quanto riguarda i morti ogni 100 mila persone. Il conteggio di Johns Hopkins mostra che gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico sono responsabili di oltre il 50 per cento dei decessi da coronavirus. a nota piattaforma social Twitter è tornata a oscurare un messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella fattispecie quello in cui il capo della Casa Bianca - risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana e dimesso appena ieri dal Centro medico militare Walter Reed - ha definito il Covid-19 "molto meno letale" dell'influenza stagionale "nella maggior parte delle popolazioni". Il messaggio di Trump non è stato cancellato, ma è stato nascosto da un alert di moderazione della piattaforma che recita: "Questo Tweet ha violato le Regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose in relazione al Covid-19. Tuttavia, Twitter ha stabilito che potrebbe essere d'interesse pubblico che il Tweet resti accessibile". Nel mondo si contano oltre un milione di morti di Covid-19 su oltre 35 milioni di contagiati.(Nys)