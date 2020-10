Brasile: fatturazione industria manifatturiera supera il livello pre-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ore lavorate sono aumentate del 2,9 per cento ad agosto rispetto a luglio, accumulando un aumento del 25,1 per cento rispetto ad aprile. In questo caso, sottolinea la Cni, il livello pre crisi resta ancora distante. L'utilizzo della capacità installata (Uci) di agosto ha raggiunto il 78,1 per cento, fermandosi ad appena 0,8 punti percentuali al di sotto della percentuale di febbraio di quest'anno. Inoltre, la spesa salariale è aumentata del 4,5 per cento in agosto, rispetto a luglio. Per Cni la crescita ha più che compensato il calo del mese precedente, ma l'indicatore è ancora lontano dal livello pre-pandemia e alcune aziende stanno ancora adottando la sospensione del contratto o la riduzione dell'orario di lavoro. La valutazione degli industriali è che i dati rafforzino la percezione di una ripresa a "V" dell'attività industriale (intensa ripresa dopo un forte calo dell'attività economica), accompagnata da una crescita dell'occupazione e suggerendo una maggiore fiducia degli imprenditori. Secondo l'indagine, in ultimo, il reddito medio reale pagato ai lavoratori è cresciuto del 2,8 per cento in agosto registrando un calo del 2,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. (segue) (Brb)