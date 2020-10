Brasile-Italia: sviluppo sostenibile, successo per il seminario organizzato dall'ambasciata italiana a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, 6 ottobre, il seminario "Alleanza tra imprese e Ong per lo sviluppo sostenibile in Brasile", iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Brasilia, realizzata in collaborazione con Enel Brasile e Avsi Brasile, e inserita nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - Asvis, sostenuto dal ministero degli Esteri italiano. L'iniziativa ha contato sulle conclusioni della viceministra degli Esteri, onorevole Emanuela Claudia Del Re. L'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, nell'introdurre i lavori ha sottolineato come "l'evento odierno dimostri che un dialogo positivo, su progetti concreti, per lo sviluppo sostenibile in Brasile è possibile, grazie all'adozione di modelli innovativi di partenariati". Sono quindi intervenuti la responsabile di Enel Green Power per il Brasile, Roberta Bonomi, la manager esecutiva per la sostenibilità d'impresa del Banco do Brasil, Ana Macedo, il direttore di Avsi Brasile, Fabrizio Pellicelli, e il direttore esecutivo della Fondazione Banco do Brasil, Rogerio Bressan. Ha moderato l'evento il direttore della Rete Brasile del patto globale delle Nazioni Unite per le imprese, Carlo Pereira. (segue) (Brb)