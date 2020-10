Brasile-Italia: sviluppo sostenibile, successo per il seminario organizzato dall'ambasciata italiana a Brasilia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel trarre le conclusioni la viceministra degli Esteri Del Re ha sottolineato "il grandissimo rilievo del partenariato e della complementarietà tra imprese, società civile e istituzioni pubbliche per affrontare le sfide condivise dello sviluppo sostenibile. Di grande interesse il modello di collaborazione costruito da Enel ed Avsi con il Banco do Brasil e con la sua Fondazione, partner istituzionali imprescindibili per consolidare un modello ancora più ampio di collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo sostenibile adattato alle esigenze locali. Un'esperienza che si inserisce nella consolidata collaborazione tra Italia e Brasile, un Paese amico con cui condividiamo legami storici e fraterni". (segue) (Brb)