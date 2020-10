Brasile-Italia: sviluppo sostenibile, successo per il seminario organizzato dall'ambasciata italiana a Brasilia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'evento si è parlato, anche sulla base di video, dell'esperienza maturata da Avsi ed Enel nel settore della sostenibilità socio-ambientale in Brasile, dell'alleanza strategica con il Banco do Brasil e di un nuovo Accordo tripartito di cooperazione tecnica Avsi - Enel - Fondazione Banco do Brasil, con uno specifico riferimento ad un progetto in materia di consumo cosciente, educazione ed attività generatrici di reddito presso le comunità "quilombolas" dello stato del Goiás (regione Centro-Ovest). Un'alleanza che vede come protagoniste Enel, primo investitore straniero in Brasile sul mercato dell'energia, Avsi, una Ong che da oltre 30 anni lavora con i suoi partner brasiliani allo sviluppo socio-economico delle comunità più vulnerabili in tutto il Paese, il Banco do Brasil, la prima azienda sostenibile in America Latina e nona su scala globale, e la Fondazione Banco do Brasil, attore imprescindibile di programmi di successo sul terreno, con focus sull'educazione e l'ambiente. (Brb)