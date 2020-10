Coronavirus: Astuti (Pd), in Lombardia subito i tamponi a scuola, anche con test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale lombardo ha approvato oggi una mozione, di cui è primo firmatario il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che impegna la giunta a garantire il rientro a scuola in sicurezza dei bambini assenti per malattia, a tutela loro, del personale scolastico e delle famiglie. "L'emergenza Covid - sottolinea Astuti in una nota - mette a dura prova la continuità didattica nelle scuole. A essere difficoltoso è soprattutto il rientro a scuola in sicurezza dei bambini assenti per malattia. Per questo con il documento, che ha raccolto una calda adesione dall'aula, abbiamo chiesto di attivarsi affinché le Usca possano effettuare i tamponi, anche i test rapidi appena saranno disponibili, presso le scuole stesse e a domicilio in caso di ragazzi che manifestino sintomi riconducibili al Covid, di prevedere, secondo le disposizioni nazionali, l'attestazione di guarigione per le assenze per malattia di oltre 3 giorni". "L'impegno è infine quello di rivedere la delibera regionale del marzo scorso, che non consentiva le visite domiciliari, e chiarire le modalità delle visite domiciliari stesse e di accesso agli ambulatori dei pediatri di libera scelta", conclude Astuti.(com)