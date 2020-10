Ue-Ucraina: Michel, firmati altri tre accordi finanziari, Kiev ha fatto progressi sostanziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Unione europea e l'Ucraina hanno firmato tre accordi finanziari a sostegno della società civile, del clima e della parte orientale del paese. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo il Summit tra Unione europea e Ucraina. "L'Ue è e resterà il partner dell'Ucraina più grande e affidabile. Dal 2014, l'Ue ha mobilitato più di 15 miliardi di euro in prestiti e aiuti per assistere l'Ucraina nei suoi sforzi di riforme", ha detto. "Oggi abbiamo discusso di tre aree della nostra relazione", ha ricordato Michel, ovvero la pandemia di Covid-19, l'accordo di associazione e l'agenda di riforme, la politica estera e di sicurezza. "Dobbiamo combattere il Covid insieme" e per questo "l'Ue ha mobilitato 19 milioni di euro in un pacchetto di sostegno", ha aggiunto spiegando che si somma agli oltre 1,2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria. "Oggi il presidente Volodymyr Zelensky ha proposto cooperazione nella produzione dei futuri vaccini" che l'Ue accoglie, ha evidenziato il presidente del Consiglio europeo.