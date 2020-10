Ue-Ucraina: Michel, firmati altri tre accordi finanziari, Kiev ha fatto progressi sostanziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'accordo di associazione, l'Ucraina ha fatto "progressi sostanziali" nell'attuare questo accordo e "accogliamo gli sforzi impressionanti della leadership del presidente Zelensky", ha detto Michel. Oggi, nella riunione, si è parlato dei prossimi passi per realizzare l'accordo, inclusa la zona di libero scambio globale e approfondita. "Abbiamo discusso di come approfondire la nostra cooperazione all'interno del quadro e rivedremo i progressi nel 2021", ha detto Michel. "Oggi al Summit abbiamo firmato 3 accordi di finanziamento a sostegno dell'est del paese, della società civile, del clima", ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo. "L'Ue continuerà a sostenere la sovranità dell'Ucraina e l'integrità territoriale. Condanniamo l'illegale annessione russa della penisola di Crimea e l'Ue sostiene la piena realizzazione degli accordi di Minsk e il non riconoscimento dell'illegale annessione di Sebastopoli e della Crimea da parte della Russia è un punto fermo", ha ricordato Michel. "Le sanzioni" in risposta a queste politiche "sono state prorogate fino al primo ottobre 2021 e il Consiglio ha inserito nella lista 2 individui e 4 società per il loro ruolo nella costruzione del ponte e dei binari ferroviari attraverso lo stretto di Kerch", ha ricordato. "Sosteniamo gli sforzi diplomatici del formato Normandia e nel gruppo trilaterale di contatto per trovare una soluzione pacifica che rispetti la sovranità territoriale e l'integrità dell'Ucraina. Chiediamo alla Russia di fare la sua parte", ha concluso. (Beb)