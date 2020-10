Onu-Kirghizistan: Guterres invita a massima moderazione e apertura dialogo tra le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lamentato la perdita di vite umane in Kirghizistan, paese sprofondato nel caos dopo la decisione di azzerare il risultato delle elezioni parlamentari di domenica, e chiesto a tutte le parti coinvolte "di esercitare la massima moderazione e di astenersi dalla violenza". Guterres ha quindi incoraggiato "tutti gli attori kirghizi a impegnarsi in un dialogo e concordare una via per andare avanti", nell'ambito della presente situazione costituzionale. Le Nazioni Unite, ha proseguito,"sono disponibili ad appoggiare tutti gli sforzi orientati a trovare una soluzione pacifica della situazione attuale, anche attraverso l'impegno dello United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia (Unrcca)". La notte scorsa le proteste dell’opposizione, rimasta quasi completamente esclusa dal nuovo Consiglio supremo, sono degenerate in scontri con la polizia e, soprattutto, in irruzioni nelle sedi delle principali istituzioni nazionali. Fatti che hanno portato il presidente Sooronbai Jeenbekov a parlare di “tentativo di colpo di Stato” e che hanno infine indotto la Commissione elettorale centrale (Cec) a invalidare il risultato del voto di domenica. (Nys)