Coronavirus: Pomezia, domani apre drive in per tamponi

- Da domani sarà operativo a Pomezia un Drive In per effettuare tamponi Covid 19 presso il presidio Asl località Macchiozza (via del Mare Km 19). “Un presidio importante per la nostra Città, centro nevralgico dell’area sud di Roma –commenta in una nota il sindaco Adriano Zuccalà– Una misura necessaria per tenere sotto controllo il propagarsi del contagio in maniera efficiente e soprattutto più efficace per la cittadinanza di Pomezia. Ringrazio il direttore della Asl Roma 6 per aver accolto la nostra richiesta e per la collaborazione dimostrata: un segno di forte attenzione per il nostro territorio”. Il drive-in sarà a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, inizialmente con orario 15 - 18. L’azienda sanitaria specifica che, per evitare inutili attese, gli orari di chiusura si riferiscono alle ultime accettazioni da parte degli operatori sanitari. (Com)