Germania: ministro Economia Altmaier, no a partecipazione statale in Thyssenkrupp

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha escluso la possibilità di una partecipazione dello Stato nel conglomerato Thyssenkrupp, che da tempo presenta gravi criticità in particolare nel settore siderurgico. La situazione è peggiorata con la crisi del coronavirus. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Rbb”, Altmaier ha dichiarato di non credere che la nazionalizzazione di Thyssenkrupp sia “la risposta giusta al momento”. I problemi dell'industria siderurgica “non possono essere risolti principalmente con la partecipazione statale”, ha evidenziato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco. Altmaier ha quindi aggiunto che lo Stato fornirà sostegno finanziario al settore siderurgico per la transizione verso l'acciaio “verde”. Tuttavia, ha precisato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, a tal fine sono necessarie decisioni di investimento da parte delle imprese. A chiedere urgentemente l'ingresso dello Stato in Thyssenkrupp era stato il sindacato dei metallurgici tedesco Ig Metall (Igm), secondo cui il gruppo “non ce la farà da solo” a garantire la sopravvivenza del proprio comparto dell'acciaio. (Geb)