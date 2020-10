Brasile: domanda beni industriali cresce del 5,9 ad agosto, ma è a -7,6 rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di beni industriali in Brasile è cresciuta del 5,9 per cento ad agosto 2020, rispetto a luglio. Nonostante l'incremento positivo, nei primi otto mesi dell'anno la domanda si attesta a -7,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negli ultimi 12 mesi fino ad agosto, il consumo di beni industriali è diminuito del 5,9 per cento. Lo riferisce l'Istituto di ricerca economica applicata (Ipea). L'indagine prende in considerazione sia i beni prodotti nel Paese che quelli importati. In particolare, ad agosto l'aumento della domanda di beni industriali da altri paesi è stato del 9,8 per cento rispetto a luglio, quella di beni strumentali è diminuita dello 0,2 per cento, quella per i beni intermedi è aumentata del 5,7 per cento e quella dei beni di consumo durevoli del 14,2 per cento. Analizzando i 22 segmenti industriali rispetto a luglio l'aumento maggiore si è avuta sul segmento dei veicoli (18,6 per cento) e metallurgico (12,3 per cento). (Brb)