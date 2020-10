Germania: presidente Bdi Kempf critica governo, troppi nuovi obiettivi per industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Dieter Kempf, ha criticato il governo federale perché stabilisce costantemente nuovi obiettivi per le imprese, ad esempio in termini di protezione del clima. In tal modo, l'esecutivo sovraccarica le aziende e rischia di innescare processi di delocalizzazione della produzione. Allo stesso tempo, secondo Kempf, la politica sta facendo “troppo poco per sostenere le imprese” nella transizione industriale. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando l'intervento che il presidente del Bdi ha tenuto oggi alla Giornata dell'industria a Berlino. Oltre alle critiche, Kempf ha espresso anche il proprio apprezzamento per il governo, a livello federale e statale, poiché ha dimostrato capacità d'agire nel far fronte alla crisi del coronavirus. Tuttavia, ha proseguito il presidente del Bdi, ora la politica deve passare “dalla modalità crisi alla modalità futuro”, sostenendo le aziende tedesche devono affrontare i concorrenti statunitensi e cinesi. A tal fine, il governo deve migliorare gli incentivi per l'innovazione e gli investimenti. Secondo Kempf, infatti, vi è il “notevole pericolo” che la crisi e la “compiacenza” con l'intervento pubblico “oscurino la realtà”. (segue) (Geb)