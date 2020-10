Recovery plan: Moronese (M5s), ok da commissione Ambiente a linee guida in nome economia circolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella seconda parte del parere - continua Moronese - ci siamo invece soffermati su molte proposte (29) che riguardano i temi principali di nostro interesse: passando da quelle relative alla economia circolare, incentivi alle imprese che vogliono investire nella riconversione delle proprie attività o volte alla progettazione di prodotti che possano essere più facilmente riutilizzati o riciclati, ma anche supportare la ricerca e la sperimentazione volte a favorire i processi di end of waste. Abbiamo richiesto che all'interno del Recovery plan venga inserito a pieno titolo il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nelle direttive europee tenendo ben fermo quanto previsto in fatto di gerarchia dei rifiuti limitando, fino a eliminare, il collocamento dei rifiuti in discarica o negli inceneritori. Abbiamo proposto un programma per eliminare gradualmente i Sad-Sussidi ambientalmente dannosi. Tema importantissimo, abbiamo richiesto che parte dei fondi vengano destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e sismico, ma anche per la manutenzione delle nostre reti fognarie, idriche e per gli interventi ai depuratori per i quali l'Italia è sottoposta a già due infrazioni europee. Fondamentale anche misure per l'ambiente marino e la fascia costiera e la conservazione e protezione degli habitat naturali e della biodiversità. Altro tema fondamentale incentrato sulla rigenerazione urbana con priorità al riuso e non a nuovo consumo del suolo con un’ attenzione particolare ai centri storici". (segue) (Com)