Kirghizistan: Bishkek sprofonda nel caos, l'opposizione punta a rovesciare il presidente Jeenbekov (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeenbekov ha garantito questa mattina, in una dichiarazione affidata alla sua portavoce Tolgonai Stamalieva, di essere “in pieno controllo della situazione” e ha promesso di “fare tutto il possibile per ripristinare la legge e l’ordine” nel Paese. Al momento, tuttavia, non è chiaro dove si trovi. Nel frattempo il caso regna sovrano e il bilancio degli scontri è salito a un morto e 686 feriti. Secondo “Radio Free Europe”, i parlamentari si sono divisi in due gruppi e sono in sessione in due diversi luoghi della capitale. Un gruppo, guidato dal portavoce del parlamento Dastan Jumabekov, si è riunito all’Hotel Dostuk. L’altro, composto per lo più da deputati dell’opposizione, si è invece riunito nella stessa sede del parlamento precedentemente occupata dai manifestanti. Non è chiaro quale sia l’ordine del giorno, anche perché entrambe le sessioni sono state chiuse al pubblico. (segue) (Res)