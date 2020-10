Kirghizistan: Bishkek sprofonda nel caos, l'opposizione punta a rovesciare il presidente Jeenbekov (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo dell’opposizione, in ogni caso, sembra quello di spingere Jeenbekov alle dimissioni o alla fuga. Nel frattempo, a confermare come il Paese stia degenerando nel caos, il presidente dell'Unione delle banche, Anvar Abdraev, ha annunciato che oggi non è possibile effettuare prelievi bancari agli sportelli automatici, che sono stati disconnessi. "Oggi sono stati prelevati tutti i fondi a disposizione degli sportelli automatiche e le macchine sono state spente. Ricorderete le tristi esperienze del 2005 e del 2010, quando alcune persone saccheggiarono gli sportelli. La decisione è stata presa sulla base di tali precedenti", ha spiegato Abdraev. Il dirigente ha tuttavia sottolineato che probabilmente gli uffici e gli sportelli bancari torneranno operativi già nella giornata di domani. In precedenza il ministero delle Finanze kirghizo aveva annunciato la sospensione di tutte le transazioni finanziarie effettuate tramite il dicastero. In giornata si sono inoltre dimessi il sindaco di Bishkek, Aziz Surakmatov, e i vertici della televisione pubblica. Le reazioni della comunità internazionale non sono tardate. (segue) (Res)