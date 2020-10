© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 7 ottobre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2769m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: le correnti si orientano da ovest-nordovest, a garanzia di maggiori schiarite e un contesto in prevalenza asciutto e nettamente soleggiato sulle regioni di Nord-Ovest, salvo qualche addensamento nuvoloso sulle Alpi di confine. Temperature in rialzo. Venti di libeccio in indebolimento sulla Liguria. (Rpi)