Roma: consigliere Pd, da Senato soluzione per Casa internazionale donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consigliere del Partito democratico del Campidoglio, Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta, in una nota spiegano: "Dal Senato arriva un segnale importante segnale per Roma. La Casa internazionale delle donne potrà continuare le proprie attività nella Capitale. Un emendamento, infatti, prevede lo stanziamento di 900.000 euro che, di fatto, salva la straordinaria esperienza e tutti i servizi che la Casa Internazionale porta avanti da anni. I vertici della Casa - aggiungono - hanno per troppo tempo cercato di dialogare, invano, con l'amministrazione Raggi. Più di tre anni senza alcuna risposta costruttiva da parte della sindaca e della maggioranza grillina. Oggi il valore della Casa internazionale delle donne è stato formalmente riconosciuto e sostenuto. Auspichiamo che la sindaca di Roma faccia altrettanto - concludono - revocando al più presto i provvedimenti amministrativi che sono stati emessi contro la Casa internazionale delle donne". (Com)