Nagorno-Karabakh: Guterres, impossibile soluzione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres "è molto preoccupato" dall'intensificarsi delle ostilità, anche in aree popolate dai civili, nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric. "(Guterres) ricorda a tutte le parti i loro obblighi di proteggere i civili e le infrastrutture civili in base al diritto internazionale umanitario", ha dichiarato il portavoce Onu sottolineando che il segretario generale ritiene non via sia alcuna possibilità di risolvere il conflitto tramite una soluzione militare.(Res)