Kirghizistan: Cremlino “preoccupato” per disordini in corso nel Paese

- Il Cremlino è preoccupato per gli attuali eventi in Kirghizistan e auspica che tutte le parti coinvolte si attengano al quadro costituzionale del Paese. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov, commentando la decisione delle autorità kirghize di annullare l’esito delle elezioni legislative di domenica a seguito delle proteste dell'opposizione. "Siamo, ovviamente, preoccupati per questa (svolta degli eventi) e speriamo che tutte le forze politiche in Kirghizistan troveranno di per sé la capacità di rimanere nel quadro costituzionale e risolvere la situazione che si è verificata lì il prima possibile", ha detto Peskov. (segue) (Rum)