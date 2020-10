Kirghizistan: Cremlino “preoccupato” per disordini in corso nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone scese nelle strade della capitale kirghiza hanno inoltre sequestrato un camion dei pompieri con cui sono riusciti a sfondare il cancello del palazzo del parlamento, riuscendo così, anche in questo caso, a fare irruzione all’interno dell’edificio. Infine, i manifestanti sarebbero riusciti a prendere il controllo del municipio di Bishkek. Il presidente del Kirghizistan, Sooronbai Jeenbekov, ha detto che nella notte c'è stato un tentativo di prendere illegalmente il potere nel Paese. "La scorsa notte, alcune forze politiche hanno cercato di impadronirsi illegalmente del potere statale. Usando i risultati delle elezioni come pretesto, hanno violato l'ordine pubblico", ha detto il presidente in un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa. Le parole di Jeenbekov sembrerebbero confermare quanto mostrato ieri in un video dell’agenzia di stampa “Sputnik” che mostrava alcuni reparti delle forze antisommossa unirsi ai manifestanti. (segue) (Rum)