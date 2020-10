Germania: coronavirus, a Berlino coprifuoco e nuovi limiti ad assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contenere il netto aumento dei contagi da coronavirus in corso a Berlino, il governo del Land ha deciso oggi nuove misure restrittive. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, in futuro verrà proclamato il coprifuoco dalle 23:00 alle 6:00 per ristoranti, bar, esercizi commerciali e “Spaeti”, le rivendite di alcolici, tabacchi e generi alimentari aperte fino a tarda notte. Le stazioni di servizio potranno rimanere aperte, ma a condizione che non vendano bevande alcoliche. Nel medesimo orario, gli assembramenti in pubblico saranno consentiti fino a un massimo di cinque persone. In privato potranno riunirsi non più di 10 persone, invece di 25 come era finora autorizzato. Il sindaco di Berlino e primo ministro del Land, Michael Mueller, ha dichiarato: “Se non agissimo, arriveremmo a ulteriori restrizioni in direzione di un blocco”. Mueller ha quindi rivolto un appello alla cittadinanza, chiedendo “comprensione e appoggio in ogni ambito della vita per evitare un ulteriore aggravamento della situazione”. (Geb)