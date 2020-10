Usa: Trump non manifesta più sintomi da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta "estremamente bene" e non manifesta più sintomi da Covid-19. Lo si apprende da una nota pubblicata dal suo medico personale, il comandante di Marina Sean Conley. Dopo aver annunciato la scorsa settimana di essere positivo al coronavirus assieme a sua moglie Melania, Trump ha fatto ritorno ieri sera alla Casa Bianca dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni al Centro medico militare Walter Reed. Conley ha spiegato che le condizioni del presidente sono in miglioramento, ma ha precisato che Trump "non è ancora completamente fuori pericolo" e che i prossimi giorni saranno cruciali per il corso della convalescenza. (Nys)