Fase 3: Battisti (Ferrovie), investimenti per 140 miliardi saranno leva di sviluppo

- Stiamo atterrando qualcosa come 140 miliardi di investimenti, che potrebbero rappresentare una leva per lo sviluppo del paese. Così l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. “Il nostro Gruppo ha una nuova dimensione che ci consente di diventare più grandi: operiamo in 60 paesi del mondo con 71 società e questo ci pone in grande visibilità, ma per competere al meglio sul piano globale dobbiamo crescere ancora attraverso nuove alleanze”, ha detto. (Ems)