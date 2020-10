Medio Oriente: ministro Esteri Emirati, regione entrata in una nuova fase di sicurezza e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati ha portato la regione del Medio Oriente in una fase di sicurezza e stabilità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, durante la conferenza stampa congiunta a Berlino insieme agli omologhi di Israele e Germania, rispettivamente, Gabi Ashkenazi e Heiko Maas. Secondo il responsabile della diplomazia di Abu Dhabi, l’accordo con Israele, annunciato nel mese di agosto e ufficializzato lo scorso 15 settembre a Washington rappresenta un “cambiamento nel modo di pensare tradizionale per portare stabilità nella regione del Medio Oriente. Quello di oggi è stato il primo incontro tra il ministro Al Nahyan e l’omologo israeliano con il quale ha visitato il museo dell'Olocausto. Nel corso di un incontro privato Ashkenazi e Abdullah bin Zayed Al Nahyan hanno discusso delle sfide strategiche regionali e della futura cooperazione congiunta, secondo quanto ha riferito il capo della diplomazia di Gerusalemme su Twitter. Le parti hanno discusso di turismo e commercio e Ashkenazi ha auspicato che in futuro si possa parlare anche di sicurezza. Infine, rivolgendosi alla leadership palestinesi, il capo della diplomazia israeliana l’ha invitata al tavolo negoziale, sottolineando che i negoziati diretti sono l’unico modo per andare avanti.(Res)