Ue: E. Letta, difficile immaginare di fare a meno del Mes

- Secondo l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta "è difficile immaginare di fare a meno del Mes". Durante un webinar organizzato da Ispi, Letta ha osservato che "bisogna guardare in faccia la realtà e vuol dire che con questo autunno, che sta andando peggio di quanto si sperasse, è evidente che c'è un grande impatto economico e sociale negativo. Per adesso c'è la copertura dei fondi pubblici italiani, che però non potranno avere una durata infinita. I fondi europei, anche se nel mese di ottobre il Parlamento europeo dovesse arrivare a un'intesa sul Next Generation Eu, comunque arriveranno alla fine dell'anno prossimo". "Esistono nove mesi in cui siamo in una terra di nessuno, che potrebbero essere nove mesi di forte sofferenza sociale", ha proseguito Letta, rivelando la preoccupazione "che l'anno prossimo sarà un anno di grande crescita della disoccupazione nel nostro Paese". Per questo secondo l'ex premier le risorse del Mes, "che potrebbero costruire e far lavorare molte imprese e molte persone" sono necessarie. (segue) (Rem)