Ue: E. Letta, difficile immaginare di fare a meno del Mes (2)

- "Lo penso da sempre, a maggior ragione oggi credo che sia molto difficile immaginare di fare a meno del Mes", ha detto Letta, respingendo anche la tesi di chi teme un conseguente attacco dei mercati: "Francamente non mi convince: i mercati adesso non attaccano niente e nessuno, perché attaccano se c'è la percezione che un Paese possa essere espulso dall'euro. Oggi questa percezione non c'è. E infatti con un debito pubblico molto più alto di quello di dieci anni fa, con una crescita che è molto più bassa di quella di dieci anni fa, con un deficit che è peggiore di quello di dieci anni fa, abbiamo uno spread che oggi è inesistente, mentre dieci anni era a 500. Questo perché oggi noi siamo sotto l'ombrello dell'euro e della Bce e quindi nessuno ci attacca". "Credo che da fuori ci guarderebbero straniati se di fronte a una difficoltà sociale e a una crescita della disoccupazione non utilizzassimo quest'arma potente perché rapida, perché il Mes senza condizionalità sono soldi che già ci sono e che quindi potrebbero essere immediatamente spesi", ha concluso Letta. (Rem)