Albania: Varhelyi (Ue), "terribile spreco" se scontro politico ostacola prima conferenza intergovernativa

- Sarebbe un terribile spreco se lo scontro politico in Albania ostacolasse la prima conferenza intergovernativa per l'inizio dei negoziati di adesione all'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo alla politica di vicinato e ai negoziati sull'allargamento, Oliver Varhelyi, presentando le relazioni della Commissione europea sui Balcani occidentali e la Turchia e il piano economico e di investimento per i Balcani. Se lo scontro politico interno sulle modifiche alla legge elettorale "ostacolasse la prima conferenza intergovernativa sarebbe un terribile spreco", ha detto. Il commissario ha aggiunto che finché la legge elettorale non impedisce "la formazione di governi di coalizione dopo le elezioni", si può guardare alle soluzioni "in modo favorevole". Al contrario, bisognerà avviare una "riflessione adeguata". Varhelyi ha sottolineato che l'Ue è impegnata affinché la prima conferenza intergovernativa "si tenga il primo possibile, sotto il mandato della presidenza di turno tedesca". Nei prossimi giorni Varhelyi visiterà tutti i sei paesi della regione per presentare il piano economico e di investimenti. (segue) (Beb)