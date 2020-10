Albania: Varhelyi (Ue), "terribile spreco" se scontro politico ostacola prima conferenza intergovernativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto evidenzia il rapporto presentato oggi dalla Commissione europea, l'ambiente politico in Albania continua ad essere caratterizzato da una "polarizzazione intensa", in particolare alla luce della rinuncia dei mandati da parte dei parlamentari dell'opposizione. Nonostante "l'apertura" avvenuta nel gennaio 2020, con la creazione del Consiglio politico per concordare la riforma elettorale tra maggioranza e opposizione, secondo l'Ue "il dialogo politico deve essere migliorato, in particolare sulla riforma elettorale e sulla sua attuazione" come emerso a fine luglio e negli ultimi giorni dagli emendamenti alla riforma del codice elettorale inizialmente concordata il 5 giugno. Il sistema giudiziario dell'Albania, secondo il rapporto della Commissione, è "moderatamente preparato" grazie al proseguimento del processo di attuazione della riforma del settore richiesta dall'Ue. Il rapporto riscontra progressi anche nel delicato processo di ricostituzione della Corte costituzionale, dove sono stati eletti tre nuovi membri, che si aggiungono all'unico rimasto in carica al dicembre 2019 dopo il processo di rivalutazione dei giudici che aveva destituito altri otto componenti della Consulta albanese. (Beb)