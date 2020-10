Covid: Giunta regolamento Camera in serata su ipotesi missione per deputati in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà in serata, probabilmente alle 20, una riunione della Giunta per il regolamento della Camera sull’eventualità di considerare in missione i deputati in quarantena. Ipotesi su cui durante la conferenza dei capigruppo di Montecitorio si sarebbe raggiunta un’intesa. In tal modo, si abbasserebbe la soglia del numero legale, che oggi non è stato raggiunta due volte in occasione del voto, nell’Aula, sulle risoluzioni di maggioranza ed opposizioni sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. (Rin)