Turismo: Palermo (Cdp), quattro pilastri per il sostegno al settore

- Il Fondo nazionale per il turismo si inserisce nella più ampia strategia di Cassa depositi e prestiti per la valorizzazione ad un settore chiave per il paese, che rappresenta il 13 per cento del Pil nazionale. Così l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. “La nostra strategia, che rispecchia la nostra vicinanza al territorio e la nostra capacità di capire le esigenze locali e fare sistema, è impostata lungo quattro pilastri: la formazione; l’innovazione; il consolidamento dei gestori perché il turismo ha bisogno di campioni nazionali; e la valorizzazione degli asset immobiliari che rappresenta il motivo per cui abbiamo lanciato il Fondo nazionale del turismo”, ha spiegato. (Ems)