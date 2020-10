Nagorno-Karabakh: direttore intelligence estera russa Naryshkin, conflitto attira terroristi da tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divampare del confronto armato in Nagorno-Karabakh, "attira militanti da varie strutture terroristiche internazionali". Lo ha dichiarato Sergej Naryshkin, direttore del Servizio di intelligence estera della Federazione Russa (Svr), esprimendo preoccupazione per il fatto che il Caucaso meridionale possa diventare un nuovo trampolino di lancio per le organizzazioni terroristiche internazionali. Secondo le informazioni a disposizione dell'intelligence russa, "i mercenari delle organizzazioni terroristiche Jabhat al-Nusra (Fronte al Nusra), Firqat al-Hamza (Divisione Hamza), Sultan Murad (Divisione Sultan Murad), così come i gruppi estremisti curdi, si starebbero infiltrando nella zona di conflitto", ha dichiarato Naryshkin. In Nagorno-Karabakh si sono già verificati scontri sulla linea di contatto, ma l'attuale aggravamento della situazione provoca una maggiore preoccupazione non solo per le sue dimensioni, ma anche per l'influenza fondamentalmente nuova di fattori esterni, ha concluso. (Rum)