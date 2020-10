Infrastrutture: Palermo (Cdp), sono abilitanti dello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti crede molto nel sostegno alle infrastrutture sia come investitore che come finanziatore. . Così l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. “Sono abilitanti dello sviluppo e nel nostro Piano industriale abbiamo puntato molto sul sostegno al comparto con un ruolo non solo finanziario, ma anche di sostegno alle pubbliche amministrazioni nell’individuazione, sviluppo e finanziamento dei progetti”, ha spiegato, sottolineando l’interesse di Cdp anche nei confronti delle infrastrutture digitali come la banda ultralarga, il cloud pubblico e la sicurezza cyber. (Ems)