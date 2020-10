Il Kirghizistan sprofonda nel caos, l'opposizione punta a rovesciare il presidente Jeenbekov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan è sprofondato nel caos dopo le contestate elezioni legislative di domenica 4 ottobre. La notte scorsa le proteste dell’opposizione, rimasta quasi completamente esclusa dal nuovo Consiglio supremo, sono degenerate in scontri con la polizia e, soprattutto, in irruzioni nelle sedi delle principali istituzioni nazionali. Fatti che hanno portato il presidente Sooronbai Jeenbekov a parlare di “tentativo di colpo di Stato” e che hanno infine indotto la Commissione elettorale centrale (Cec) a invalidare il risultato del voto di domenica. La situazione resta tuttavia estremamente tesa e rischia di aprire un nuovo fronte di destabilizzazione alle porte della Russia, di cui Bishkek è sempre stato un saldo alleato. Il Kirghizistan, non nuovo a simili sconvolgimenti politici (i precedenti più recenti risalgono al 2005 e al 2010), è considerato inoltre un avamposto democratico in Asia centrale, regione cui guarda con crescente interesse una potenza globale in ascesa come la Cina. Ragioni per le quali gli osservatori internazionali guardano con grande interesse ai rapidi sviluppi in corso a Bishkek, dove rischia di aprirsi un pericoloso vuoto di potere.Unico Paese dell’Asia centrale ad aver adottato – dopo la rivoluzione del 2010 – un sistema di governo misto presidenziale-parlamentare, il Kirghizistan era andato al voto domenica scorso per il rinnovo del suo parlamento unicamerale, il Consiglio supremo. I risultati annunciati dalla Cec avevano visto quattro forze politiche superare la soglia di sbarramento del sette per cento: Birimdik (Unità), aveva raccolto il 24,5 per cento dei voti; Mekenim (Patria mia) Kirghizistan il 23,88 per cento; il Partito del Kirghizistan l’8,76 per cento. Unica forza dell’opposizione a entrare in parlamento secondo quei risultati era stata Butun Kirghizistan (Kirghizistan Unito) grazie al 7,13 per cento delle preferenze. Gli altri dodici partiti che hanno preso parte alla competizione non avevano invece ricevuto il numero di voti necessari a trovare posto del nuovo Consiglio supremo.Le proteste sono partite praticamente subito dopo l’annuncio dei risultati. Tutte le forze di opposizione – incluso Butun Kirghizistan, il cui leader Adakhan Madumarov ha parlato di elezioni “più sporche della storia” - hanno denunciato brogli e irregolarità, raccontando di minibus che nel giorno del voto trasportavano elettori da un seggio all’altro e di funzionari di partito che distribuivano schede con i candidati da votare. Nel pomeriggio del 5 ottobre la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti in piazza Ala-Too, nel centro della capitale, ricorrendo a granate stordenti, cannoni d’acqua, gas lacrimogeni e proiettili di gomme. A quel punto la situazione è degenerata: sono scoppiati tafferugli in diverse zone della città, con i dimostranti che in alcuni frangenti hanno preso il sopravvento sulle forze di sicurezza; un gruppo di manifestanti ha assaltato la Casa Bianca, la sede della presidenza, facendo irruzione negli uffici di Jeenbekov e distruggendo documenti; altri sono entrati nella sede del Consiglio supremo; altri, infine, hanno liberato l’ex presidente Almazbek Atambayev, arrestato lo scorso anno con l’accusa di corruzione.Quest’ultimo era entrato in rotta di collusione con il presidente Sooronbay nei mesi antecedenti l’arresto. La rottura aveva portato allo scioglimento del Partito social democratico del Kirghizistan (Spdk), la forza politica che domina il parlamento uscente. Tuttavia, Atambayev è rimasto politicamente attivo e suoi familiari sono alla guida del nuovo Partito dei social democratici, rimasto escluso dal nuovo Consiglio supremo. Il regime di Atambayev era frequentemente accusato di essere sistematicamente corrotto. Jeenbekov aveva promesso di fare molto di più rispetto al suo successore per sradicare la corruzione endemica, ma nei confronti suoi e della sua famiglia sono state mosse simili critiche. Lo scontento nei confronti del nuovo corso della politica kirghiza era stato alimentato dai problemi legati alla pandemia di coronavirus, che nel Paese centrasiatico ha colpito in maniera particolarmente dura, e alla conseguente crisi economica, che ha aggravato una situazione già particolarmente precaria.Jeenbekov ha garantito questa mattina, in una dichiarazione affidata alla sua portavoce Tolgonai Stamalieva, di essere “in pieno controllo della situazione” e ha promesso di “fare tutto il possibile per ripristinare la legge e l’ordine” nel Paese. Al momento, tuttavia, non è chiaro dove si trovi. Nel frattempo il caso regna sovrano e il bilancio degli scontri è salito a un morto e 686 feriti. Secondo “Radio Free Europe”, i parlamentari si sono divisi in due gruppi e sono in sessione in due diversi luoghi della capitale. Un gruppo, guidato dal portavoce del parlamento Dastan Jumabekov, si è riunito all’Hotel Dostuk. L’altro, composto per lo più da deputati dell’opposizione, si è invece riunito nella stessa sede del parlamento precedentemente occupata dai manifestanti. Non è chiaro quale sia l’ordine del giorno, anche perché entrambe le sessioni sono state chiuse al pubblico.In conferenza stampa questa mattina Adakhan Madumarov, capo del partito Butun Kirghizistan, l’unico tra le forze di opposizione a superare la soglia di sbarramento del sette per cento secondo i risultati del voto di domenica scorsa, ha invitato il Consiglio supremo a riunirsi e a nominare un nuovo governo. “Abbiamo un parlamento. Che ci piaccia o no, è legittimo. Lo esortiamo a riunirsi e a nominare un nuovo governo. Dobbiamo agire secondo la legge”, ha affermato Madumarov, che contestualmente è stato nominato a capo di un Consiglio di coordinamento dell’opposizione di cui fanno parte i partiti Ata-Meken, Butun, Zamandash, Social democratici, Bir Bol, Ordo, Repubblica e Riforma. Poche ore prima, in quella che appariva sin da subito come una fuga in avanti non concordata, il portavoce del partito di opposizione Mekenchil aveva proposto la nomina a premier ad interim per l’ex deputato Sadyr Zhaparov, precedentemente rilasciato dal carcere su richiesta dei manifestanti antigovernativi. Il Consiglio di coordinamento dell’opposizione ha anche incaricato Omurbek Suvanaliev di sovrintendere il Consiglio di sicurezza fino alla nomina di un nuovo governo e Kursan Asanov come ministro dell’Interno ad interim. Asanov era stato licenziato da vice ministro dell’Interno nel 2019 dopo essere finito in tre diverse inchieste ed essere stato accusato di aver “tradito gli interessi della polizia kirghiza”.L’obiettivo dell’opposizione, in ogni caso, sembra quello di spingere Jeenbekov alle dimissioni o alla fuga. Nel frattempo, a confermare come il Paese stia degenerando nel caos, il presidente dell'Unione delle banche, Anvar Abdraev, ha annunciato che oggi non è possibile effettuare prelievi bancari agli sportelli automatici, che sono stati disconnessi. "Oggi sono stati prelevati tutti i fondi a disposizione degli sportelli automatiche e le macchine sono state spente. Ricorderete le tristi esperienze del 2005 e del 2010, quando alcune persone saccheggiarono gli sportelli. La decisione è stata presa sulla base di tali precedenti", ha spiegato Abdraev. Il dirigente ha tuttavia sottolineato che probabilmente gli uffici e gli sportelli bancari torneranno operativi già nella giornata di domani. In precedenza il ministero delle Finanze kirghizo aveva annunciato la sospensione di tutte le transazioni finanziarie effettuate tramite il dicastero. In giornata si sono inoltre dimessi il sindaco di Bishkek, Aziz Surakmatov, e i vertici della televisione pubblica. Le reazioni della comunità internazionale non sono tardate.“Speriamo in nuove elezioni credibili, trasparenti e inclusive, in linea con gli impegni internazionali del Kirghizistan e i diritti democratici dei suoi cittadini”, ha dichiarato oggi il portavoce del Servizio europeo di azione esterna Peter Stano. La Russia ha invitato le parti a negoziare per risolvere la crisi. “Invitiamo tutte le forze politiche a mostrare saggezza e responsabilità in questo momento critico per preservare la stabilità interna e la sicurezza”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca. Il documento ricorda che la Russia è preoccupata dalla stabilità politica del Kirghizistan, che resta “un partner strategico e un alleato”. Nel frattempo però la base aerea russa di Kant, che si trova proprio in Kirghizistan, è passata al livello massimo di allerta, come annunciato dai media di Mosca. “Al fine di evitare qualsiasi provocazione legata all’escalation in corso nella Repubblica kirghiza, è stato introdotto un regime rafforzato di misure anti-terrorismo sul territorio della 999ma base aerea della Russia a Kant. Tutte le attività di addestramento al combattimento sono in pieno svolgimento”, si legge in un comunicato dell’ufficio stampa del Distretto militare centrale. La base rientra nel sistema di difesa delle Forze di reazione rapida dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) e vi operano caccia Su-25 ed elicotteri Mi-8. (Res)