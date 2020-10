Imprese: Palermo (Cdp), fusione Sia-Nexi campione europeo pagamenti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra Sia e Nexi fa nascere un campione europeo dei pagamenti digitali sulle piattaforme di trading: si tratta di un’infrastruttura molto importante che nasce già con una presenza in 50 paesi, 20 banche centrali come clienti, 120 milioni di carte servite e 31 miliardi di transazioni sicure. Così l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. “Nasce a guida italiana e a guida Cassa depositi e prestiti: crediamo che questa sia la massima espressione di come vogliamo investire nelle infrastrutture”, ha concluso. (Ems)