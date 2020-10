Farnesina: giovedì l'evento conclusivo del Festival dello Sviluppo sostenibile 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì, 8 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.15, avrà luogo alla Farnesina l'evento conclusivo del Festival dello Sviluppo sostenibile 2020, promosso da AsviS, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in occasione del quinto anno dalla sottoscrizione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della ricorrenza del 75mo anniversario delle Nazioni Unite. Lo rende noto la Farnesina. L'evento, durante il quale verrà presentato il Rapporto ASviS 2020 "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", sarà aperto da un intervento del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e ospiterà gli interventi in video-collegamento del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e del commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, e in presenza del presidente dell'ASviS, Pierluigi Stefanini, del vicesegretario generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed e dei rappresentanti delle giovani generazioni. Il portavoce dell'ASviS Enrico Giovannini illustrerà il Rapporto 2020 e i risultati del Festival. L'iniziativa sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul sito e sui canali social del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, su quello di ASviS e su www.festivalsvilupposostenibile.it . (Res)