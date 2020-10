Imprese: Di Stefano, riconvocheremo tavoli di aprile su Patto per export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconvocheremo i tavoli per il Patto per l’export avviati ad aprile per valutare lo stato di esecuzione dei progetti già operativi, che devono essere ovviamente rimodellati e corretti in vista dei prossimi mesi. Così Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. Parlando della natura del Patto per l’export, il sottosegretario ha poi sottolineato che “il cappello dato durante l’emergenza ha aiutato a gestire al meglio la situazione ma l’idea di dare alle imprese un unico punto di riferimento per l’internazionalizzazione nasce molto prima”. “Il Patto è un piano di policy ma un piano vivo che ci impegneremo a mantenere dopo la prima implementazione: l’obiettivo è avere un dialogo costante con i portatori di interesse”, ha concluso. (Ems)