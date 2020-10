Usa: "Covid meno letale dell'influenza stagionale", Twitter oscura il messaggio di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota piattaforma social Twitter è tornata a oscurare un messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella fattispecie quello in cui il capo della Casa Bianca - risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana e dimesso appena ieri dal Centro medico militare Walter Reed - ha definito il Covid-19 "molto meno letale" dell'influenza stagionale "nella maggior parte delle popolazioni". Il messaggio di Trump non è stato cancellato, ma è stato nascosto da un alert di moderazione della piattaforma che recita: "Questo Tweet ha violato le Regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose in relazione al Covid-19. Tuttavia, Twitter ha stabilito che potrebbe essere d'interesse pubblico che il Tweet resti accessibile". In effetti, per gli utenti è ancora possibile risalire al messaggio originale attraverso un apposito link. Già in passato Twitter aveva utilizzato simili provvedimenti nei confronti dei messaggi di Trump, in particolare quelli concernenti il voto per corrispondenza, che secondo il capo della Casa Bianca porterà a "brogli in una misura mai vista nella storia". (Nys)