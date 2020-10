Roma: Baglio-Piccolo (Pd), Raggi ascolti grido dolore Bioparco e intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consigliere del Partito democratico capitolino, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo, chiedono che "il Campidoglio raccolga il grido di dolore del Bioparco e non faccia cadere le richieste di sostegno". In una nota Baglio e Piccolo spiegano: "Il presidente del Bioparco di Roma, Francesco Petretti, è stato chiaro: il coronavirus ha annullato i visitatori sia dai Paesi esteri che dalle altre regioni. Dei 6 milioni di euro di ricavo dalla vendita dei biglietti resta ben poco considerando la riduzione di pubblico registrata pari al 60 per cento sull'anno precedente. È evidente che in questa situazione i contributi ordinari non sono sufficienti al mantenimento degli animali e ai necessari interventi di manutenzione. La sindaca Raggi - concludono - prenda in considerazione il rischio reale di chiusure paventato dal presidente del Bioparco e intervenga. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per salvare un gioiello della nostra città". (Com)