Conflitto interessi: M5s, bene approvazione testo base, diventi presto legge

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino, afferma in una nota: "Siamo molto soddisfatti per l’approvazione, in commissione, del testo base sul conflitto d’interessi, sia perché è una battaglia che portiamo avanti da tempo, sia perché è un importante passo per l’approvazione della legge, che il Paese aspetta da tempo". Il testo base sul conflitto d’interessi appena stato appena approvato in commissione. "Ora ci auguriamo che l’iter possa procedere spedito fino all’approdo in Aula, e che il testo possa diventare legge nel più breve tempo possibile. Il Paese lo aspetta da almeno 15 anni, occorre colmare questa lacuna, nell’interesse di tutti i cittadini e delle imprese oneste", conclude Baldino. (Com)