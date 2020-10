Sanità: Zanolla (Cgil), “Regione Lombardia pubblichi il piano vaccinale o anziani costretti a rivolgersi a privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora basta scherzare sulla salute degli anziani, Regione Lombardia deve fare chiarezza sui vaccini" dichiara Valerio Zanolla, segretario generale dello SPI CGIL Lombardia in una nota. "Non solo siamo in pesante ritardo rispetto ad altre Regioni, come la Campania e il Lazio, che hanno già iniziato dal 1° ottobre, ma rischiamo di non avere sufficienti vaccini per tutti gli anziani e per tutte le persone fragili in un contesto già molto preoccupante, dato l'aumento dei contagi da Covid-19" prosegue Zanolla. Il sindacato dei pensionati della Cgil,ha iniziato ad affrontare il tema per tempo, precisamente il 30 luglio, durante un incontro con l'Assessore Gallera e il Direttore Generale Trivelli. "Abbiamo chiesto – insiste il segretario generale dello Spi Cgil Lombardia - a Regione come si stavano attrezzando per il piano vaccinazioni, visto e considerato che il Ministero della Salute ha emanato le linee guida già all'inizio di giugno. Ci hanno rassicurato che le Ats stavano predisponendo i piani territoriali e ci hanno garantito che ci avrebbero dato tutte le informazioni all'inizio di settembre, ma nell'ultimo incontro, avvenuto il 10 settembre non sono stati in grado di dirci nulla". (segue) (Com)