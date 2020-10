Sanità: Zanolla (Cgil), “Regione Lombardia pubblichi il piano vaccinale o anziani costretti a rivolgersi a privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anni scorsi Regione Lombardia pubblicava il Piano vaccinazioni nel mese di agosto. Del piano vaccinale al momento non c'è traccia. Quotidianamente Regione Lombardia assicura che tutto è pronto, ma nel territorio gli operatori non sanno nulla. Molti medici di Medicina Generale non sanno ancora quanti vaccini riceveranno, né dove questi vaccini verranno effettuati, visto e considerato che molti studi sono inadeguati a causa della normativa anti-Covid19. "Se i vaccini verranno eseguiti in luoghi diversi – prosegue Zanolla - chi si farà carico di allestirli per renderli consoni ad una prestazione sanitaria? Sappiamo anche che alcuni medici non hanno per ora aderito alla campagna, ma non siamo in grado di valutare la dimensione di questo problema". Le vaccinazioni antinfluenzali sono indicate come uno strumento fondamentale anche per gestire una possibile seconda emergenza sanitaria. "Possibile che in Lombardia, dopo tutto quello che è successo, - prosegue Valerio Zanolla - ancora siamo impreparati di fronte a un tema che si poteva largamente affrontare per tempo? Regione Lombardia non fa altro che scaricare le responsabilità su altri, ma la situazione è chiarissima: come ampiamente dimostrato nei mesi scorsi, la Giunta di Attilio Fontana non è in grado di gestire la situazione sanitaria, neanche nelle cose più banali. Abbiamo già fatto diverse richieste di incontro a Regione Lombardia su questo e altri temi, ma non abbiamo ricevuto risposta. Nel frattempo gli anziani e le categorie fragili che vogliono tutelare la loro salute "sono costrette" a rivolgersi alle strutture private. Forse è questo l'obiettivo di Regione Lombardia?". (Com)