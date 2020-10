Ue: Gualtieri, procedura legislativa del Fondo per il recupero non si conclude prima di fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per completare il percorso legislativo del Next Generation Eu ci vorrà del tempo e la procedura non si concluderà prima della fine del 2020. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa dopo la due giorni dell'Eurogruppo e Ecofin (Consiglio Economia e finanza). "Abbiamo sempre detto che l'accordo al Consiglio non significa che sia finito" il percorso legislativo di approvazione del Recovery Fund. "Al Consiglio europeo è un accordo politico tra gli Stati. Poi ci sarà un negoziato sui singoli casi legislativi tra i paesi e col Parlamento", ha aggiunto. "Quindi nessuno può pensare che questa procedura si concluderà prima della fine dell'anno", ha proseguito. "Sapendo come funziona la procedura legislativa europea, non sono per niente preoccupato perché è esattamente quello che sapevamo che sarebbe successo. Ci vorrà un po' di tempo, ma non pensiamo che questo produrrà un ritardo tale da far venire meno la nostra pianificazione", ha spiegato ancora Gualtieri. (Beb)