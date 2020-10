Ambiente: 7.500 partecipano a questionario Comune di Milano, 9 su 10 preoccupati dai cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 7.500 milanesi hanno risposto al questionario su Ambiente e cambiamenti climatici pubblicato sul sito del Comune di Milano alla metà di luglio. Cinque settimane di consultazione, fino all'inizio di settembre, sui temi della casa, del cibo, dei viaggi e della mobilità, del consumo e della gestione dei rifiuti. Il primo risultato, il più evidente è che 9 cittadini su 10 si dichiarano preoccupati dai cambiamenti climatici. Uno su cinque ne è invece preoccupatissimo. Una consapevolezza - spiega un comunicato stampa di Palazzo Marino - formata su quanto vissuto negli ultimi anni e che - già oggi - spinge i milanesi a mettere in atto buone pratiche compiendo la raccolta differenziata (99 per cento), utilizzando i mezzi di trasporto pubblico (60 per cento) e la bicicletta (15,2 per cento, di cui il 2,3 per cento in sharing) e riducendo lo spreco alimentare (83,5 per cento). Dai cittadini, però, non sono arrivate solo risposte ma anche proposte e richieste: incentivare la raccolta del vuoto a rendere per il vetro e la plastica; stimolare e incentivare il rinnovamento del patrimonio edilizio; favorire l'economia circolare e il riuso per ridurre lo spreco; estendere le piste ciclabili per permettere la mobilità sostenibile. Oggi a Palazzo Marino, l'assessore alla Partecipazione, cittadinanza attiva e open data, Lorenzo Lipparini ha presentato l'analisi delle risposte al questionario: "I milanesi hanno partecipato numerosissimi a questa nuova consultazione pubblica. Un questionario approfondito ma efficace nel rivelare la conoscenza e l'attenzione ai temi ambientali. Il risultato è stato molto soddisfacente per numero di contatti, circa 10.000, con oltre 7.500 questionari compilati in ogni parte". (segue) (com)