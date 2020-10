Ambiente: 7.500 partecipano a questionario Comune di Milano, 9 su 10 preoccupati dai cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente – ha proseguito Lipparini – i milanesi hanno a cuore l'ambiente e sono disposti a fare la propria parte per avere una città che affronta il problema del cambiamento climatico mettendo in atto comportamenti virtuosi e uno stile di vita sostenibile e solidale. Il questionario proposto ai milenesi è il primo passo di un articolato percorso di partecipazione che porterà, attraverso vari momenti di condivisione con la città, all'adozione del Piano Aria e Clima". Il 4 ottobre 2019 - ricorda Palazzo Marino - con la deliberazione n. 1653, la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento di elaborazione del Piano Aria e Clima, uno strumento volto a ridurre l'inquinamento atmosferico, a tutela della salute e dell'ambiente, e rispondere all'emergenza climatica. Il Piano si propone di raggiungere tre obiettivi: rientrare nei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici Pm10 e NOx (polveri sottili e ossidi di azoto) fissati dalla direttiva 2008/50/EC (recepita dal D.Lgs 155/2010 e s.m.i.) a tutela della salute pubblica; ridurre le emissioni di CO2 (anidride carbonica) del 45 per cento al 2030 e diventare una città carbon neutral al 2050; contribuire a contenere l'aumento locale della temperatura urbana entro i 2°C. L'efficacia del Piano è fortemente legata all'azione individuale di ogni singolo cittadino. Solo la collaborazione di tutti potrà portare a cambiamenti di stile di vita atti a ridurre inquinamento, utilizzo delle risorse e produzione di rifiuti. (com)