M5s: al via Stati generali, incontro conclusivo a Roma il 7 e 8 novembre

- Partono oggi e si concluderanno il 7 e l'8 novembre a Roma gli Stati generali del Movimento 5 stelle con un grande incontro nazionale. In questa due giorni romana i rappresentanti incaricati dalle regioni si incontreranno e confronteranno in tavoli di lavoro. Una full immersion che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica mattina. In conclusione i singoli tavoli produrrano una sintesi dei lavori e di tutte le questioni che devono essere affrontate o messe in discussione. Le sintesi dei lavori domenica pomeriggio sfoceranno in un'assemblea, che prevederà un dibattito pubblico in streaming. Al dibattito potranno intervenire anche coloro i quali non sono stati designati quali rappresentanti. La sintesi, il documento finale, dovrà essere sottoposto al voto della rete, all'assemblea degli iscritti, che avrà sempre l’ultima parola e deciderà sul futuro del Movimento.(Rer)