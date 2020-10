Serbia: Commissione Ue, avanti con dialogo politico e lotta a corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo punto toccato dal report riguarda la pubblica amministrazione. In questo settore la Serbia è "moderatamente preparata" rispetto ad una riforma complessiva, ma non sono stati ancora compiuti ei visibili progressi dato il numero eccessivo di posizioni di alto livello ancora in carica e l'insufficiente trasparenza che ancora caratterizza una procedura di reclutamento basata sul merito. Riguardo al sistema giudiziario, la Commissione nota che la riforma costituzionale della magistratura è stata sospesa fino a dopo le elezioni parlamentari del 2020. Questo ritardo ha delle conseguenze, prosegue la relazione, sull'adozione della relativa legislazione giudiziaria necessaria per aumentare le garanzie per l'indipendenza della magistratura. Maggiori sforzi sono richiesti anche nella lotta alla corruzione, anche se al paese vengono riconosciuti alcuni progressi come il rafforzamento del mandato e dell'indipendenza dell'Agenzia anticorruzione. (segue) (Seb)