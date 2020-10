Serbia: Commissione Ue, avanti con dialogo politico e lotta a corruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei media ha visto l'adozione della nuova Strategia a livello nazionale, tuttavia, fa notare Bruxelles, la sua attuazione non è ancora iniziata e non sono stati ancora compiuti progressi sul campo per migliorare l'ambiente generale per la libertà di espressione. I casi di minacce, intimidazioni e violenze contro i giornalisti sono peraltro ancora fonte di grave preoccupazione. La trasparenza della proprietà dei media e dell'assegnazione dei fondi pubblici, soprattutto a livello locale, deve ancora essere fissata in modo definitivo. Per quanto riguarda i criteri economici, la Serbia ha compiuto alcuni progressi e possiede un buon livello di preparazione per lo sviluppo di un'economia di mercato funzionante. Prima della crisi portata dal Covid-19 il ritmo di crescita del Pil era aumentato grazie ad un rafforzamento della domanda interna. Gli squilibri esterni sono stati bilanciati dagli elevati afflussi di investimenti esteri diretti. Le pressioni sui prezzi sono rimaste contenute e una riduzione del disavanzo pubblico ha permesso una maggiore sostenibilità del debito. (segue) (Seb)