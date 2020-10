Serbia: Commissione Ue, avanti con dialogo politico e lotta a corruzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La performance del mercato del lavoro è migliorata, con i tassi di disoccupazione più bassi dell'ultimo decennio, ma ciò è dovuto anche all'emigrazione su larga scala. La crisi del Covid-19 potrebbe tuttavia deteriorare fortemente le prospettive economiche nel 2020, in particolare per quanto riguarda la crescita del Pil, le finanze pubbliche e l'occupazione. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal processo di adesione, la Serbia ha intensificato i lavori per allineare la legislazione all'acquis nei capitoli economici e sul mercato interno. Il paese ha compiuto buoni progressi in alcuni settori economici come il diritto societario, il diritto della proprietà intellettuale, la concorrenza e i servizi finanziari. La relazione infine osserva che la Serbia ha continuato a sviluppare intense relazioni e partenariati strategici con numerosi paesi in tutto il mondo, tra cui Russia, Cina e Stati Uniti. La Serbia, raccomanda infine la Commissione, deve intensificare i suoi sforzi per allineare progressivamente la sua politica estera e di sicurezza a quella dell'Unione europea nel periodo che precede l'adesione. (Seb)